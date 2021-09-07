«Эта музыка будет вечной!» – эксперт о призывах Кудрина к приватизации
Москва, 7 сентября, 2021, 12:40 — ИА Регнум. Какие бы экономические трудности ни вставали перед Россией, либералы всегда предлагают один и тот же рецепт — приватизацию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 сентября заявил кандидат политических наук Борис Кагарлицкий. Так он прокомментировал соответствующую инициативу главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина.
«Эта песня постоянная. Эта музыка будет вечной, как говорил покойный Илья Кормильцев. Мы слышим такие призывы каждые несколько лет, — сказал Кагарлицкий. — Каждый раз, когда возникают экономические трудности, либеральные эксперты всегда предлагают одни и то же — провести приватизацию. Потому что других рецептов для того, чтобы бороться с трудностями, у них нет. Чтобы ни случилось, они говорят, что надо провести приватизацию. Я вас уверяю, что даже если будет продано последнее государственное предприятие, то они предложат приватизировать Кремль».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кагарлицкий объяснил, что приватизация государственного сектора может и не принести РФ тех денег, на которые рассчитывает Кудрин.