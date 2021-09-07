Москва, 7 сентября, 2021, 12:40 — ИА Регнум. Какие бы экономические трудности ни вставали перед Россией, либералы всегда предлагают один и тот же рецепт — приватизацию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 сентября заявил кандидат политических наук Борис Кагарлицкий. Так он прокомментировал соответствующую инициативу главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина.

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Кудрин на ПМЭФ-2018

«Эта песня постоянная. Эта музыка будет вечной, как говорил покойный Илья Кормильцев. Мы слышим такие призывы каждые несколько лет, — сказал Кагарлицкий. — Каждый раз, когда возникают экономические трудности, либеральные эксперты всегда предлагают одни и то же — провести приватизацию. Потому что других рецептов для того, чтобы бороться с трудностями, у них нет. Чтобы ни случилось, они говорят, что надо провести приватизацию. Я вас уверяю, что даже если будет продано последнее государственное предприятие, то они предложат приватизировать Кремль».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кагарлицкий объяснил, что приватизация государственного сектора может и не принести РФ тех денег, на которые рассчитывает Кудрин.