Сеул, 7 сентября, 2021, 12:40 — ИА Регнум. Южная Корея продолжает лидировать на мировом рынке судостроения. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на британское агентство Clarkson Research.

Aoosk.ru Судостроение

Согласно опубликованным данным, в августе 2021 года мировой объём судостроения составил 1,37 млн CGT, 57% которых приходится на Южную Корею.

Объём судостроения Южной Кореи составил 780 тыс. CGT, Китая — 370 тыс. CGT.

Известно, что южнокорейские судостроители продолжают опережать китайских конкурентов на протяжении четырёх месяцев подряд.

С января по август текущего года мировой объём судостроения составил 32,39 млн CGT, из которых 13,66 млн CGT или 42% приходятся на Южную Корею, а 14,53 млн CGT или 45% — на Китай.

CGT — регистровая тонна— единица объёма, равная 100 кубическим футам, то есть 2,83 м³. Применяется для оценки тоннажа в судоходстве.