Берлин, 7 сентября, 2021, 12:52 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила на последнем перед приближающимися парламентскими выборами пленарном заседании бундестага. Местные телеканалы 7 сентября транслировали заседание.

Sven Mandel Ангела Меркель

Меркель говорила 14 минут, затронув такие темы, как борьба с климатическими изменениями, развитие «зеленой» энергетики, противодействие терроризму и киберпреступности. Она вновь призвала граждан привиться от COVID-19.

В конце канцлер высказалась в поддержку премьер-министра земли Северный Рейн — Вестфалия, кандидата от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Армина Лашета. Некоторые депутаты негативно отреагировали на это.

Как сообщало ИА REGNUM, парламентские выборы запланированы в Германии 26 сентября. После голосования отводится 30 дней на то, чтобы парламент собрался в новом составе. После завершения коалиционных переговоров партий президент ФРГ должен будет передать верительную грамоту новому канцлеру, это будет означать его вступление в должность.

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