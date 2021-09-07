Улан-Удэ, 7 сентября, 2021, 12:38 — ИА Регнум. В Бурятии из-за паводковой ситуации возрастают риски распространения инфекционных заболеваний. Прежде всего, речь идёт о заражении острыми кишечными инфекциями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Главное управление МЧС по Бурятии Наводнение в Бурятии

В связи с этим специалисты ведомства призвали жителей не пить воду из источников, подвергшихся подтоплению паводковыми водами, поскольку они могут быть загрязнены нечистотами из свалок и уличных туалетов. Пить рекомендуется только бутилированную воду.

«Во время паводка возрастает риск заразиться и вирусным гепатитом А. Эффективным методом защиты от вирусного гепатита А является вакцинация, с помощью которой можно предотвратить инфекционный процесс или перенести его в легкой форме, а также предупредить развитие осложнений», — отметили в управлении.

Жителей домов из зон подтопления просят при появлении симптомов заболевания не заниматься самолечением, а обратиться к врачам.

Напомним, гидрологическая обстановка в республике стабилизируется, за минувшие сутки уровень воды в реке Селенга снизился на 8 см. В результате, как сообщало ИА REGNUM, от воды освободились 14 домов и 16 приусадебных участков. Подтопленными 50 домов и более 1 тыс. участков.