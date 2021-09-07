Москва, 7 сентября, 2021, 12:37 — ИА Регнум. Если Россия будет идти по пути приватизации, распродавая всё больше и больше государственного имущества, то в конечном итоге она лишится источников дохода, получит дефицит бюджета и прочие неприятности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 сентября заявил кандидат политических наук Борис Кагарлицкий. Так он прокомментировал инициативу главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о том, что приватизация может приносить в федеральный бюджет в среднем примерно по 200−300 млрд рублей ежегодно в течение пяти-шести лет.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Кудрин

«Предположим, что государство сейчас заработает кучу денег, продавая свои акции в частных компаниях. А что оно будет делать после того, когда эти деньги кончатся? — поинтересовался Кагарлицкий. — Это известная история, которая имела место и в Великобритании, и в других странах. Ее мотивировали тем, что мы можем получить деньги от приватизации, и они пойдут на решение каких-то проблем, или на затыкание дыры в бюджете, или на какие-то социальные расходы. Но потом, когда вы все продали, деньги у вас кончились. И при этом с помощью приватизации вы лишили себя дальнейших источников доходов. Это можно сравнить с ситуацией, когда у вас есть квартира, которую вы сдаете. И потом к вам приходит консультант и говорит, что это неэффективно и вместо этого вам надо эту квартиру продать и проесть полученные деньги. И дальше вас ждет нищета».

По словам эксперта, это классическая тема, которая приводит и к дефициту бюджета, и к разным прочим неприятностям.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кагарлицкий объяснил, что приватизация отнюдь не приведет к тому, что олигархи будут меньше влиять на государственную политику.