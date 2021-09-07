Москва, 7 сентября, 2021, 12:36 — ИА Регнум. Если в России проведут приватизацию, то это вовсе не означает, что олигархи будут меньше влиять на российскую политику. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 сентября заявил кандидат политических наук Борис Кагарлицкий. Так он прокомментировал предложение руководителя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о необходимости снижения доли государственного сектора в экономике, так как большинство компаний с государственным участием сильно зависят от бюрократической машины.

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Кудрин

«То, что в РФ часто называют государственным сектором, — это акции государства в частных предприятиях. Эти предприятия (включая и крупные нефтегазовые) и по форме, и по структуре, и по своим функциям являются частными акционерными компаниями, в управлении которыми участвует государство, — сказал Кагарлицкий. — И говорить о бюрократии, как это делает Кудрин, здесь нет никаких причин, так как это частная бюрократия».

По его словам, от того, что государство продаст свои доли акций, ни структура крупных нефтегазовых предприятий РФ, ни методы их управления, ни принципы деятельности не изменятся никак.

«Просто государство утратит возможность влиять на принимаемые решения. Возможность, которой оно и так не пользуется. И отношения государства с этими компаниями выстроены так, что эти компании диктуют свою волю государству, а государственная бюрократия их обслуживает. В этом и состоит суть олигархии. И если государственные акции продадут, то это не значит, что олигархи будут иметь меньше влияния на российскую политику. Они по-прежнему будут диктовать политику. Иными словами, не государство управляет компаниями, а компании диктуют свою волю государству», — сказал эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кагарлицкий объяснил, что Россия уже и так далеко зашла по пути приватизации.