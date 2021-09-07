Москва, 7 сентября, 2021, 12:56 — ИА Регнум. Среди жителей России самым популярным направлением туризма в 2021 году стал отдых внутри страны. Об этом 7 сентября сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туризм

«Россия стала самым популярным направлением в 2021 году», — сказала Ломидзе.

При этом представитель АТОР отметила, что российские курорты всегда пользовались более высоким спросом, чем зарубежные.