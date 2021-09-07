Москва, 7 сентября, 2021, 13:03 — ИА Регнум. За первое полугодие 2021 года предприятия технополиса «Москва» создали свыше 800 новых рабочих мест, сообщил 7 сентября руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

«Бийский рабочий» ЗАО «Эвалар»

Лидерами по созданию новых рабочих мест стали компании, работающие в сфере медицинских технологий и фармацевтики, на их долю пришлось 76% созданных рабочих мест. Не менее активно нанимали новых сотрудников и предприятия ИТ-отрасли.

Ранее вице-мэр Владимир Ефимов сообщил, что предприятия за первое полугодие 2021 года технополиса «Москва» увеличили выпуск продукции до 10,2 млрд рублей.

Читайте развитие сюжета:Технополис «Москва» существенно увеличил выпуск продукции