Астана, 7 сентября, 2021, 12:36 — ИА Регнум. Общее количество погибших в результате пожара и последующих взрывов боеприпасов на складах воинской части в Жамбылской области Казахстана увеличилось до 16. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба министерства обороны республики.

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«7 сентября 2021 года в городской больнице города Тараз в результате травм, полученных 26 августа при тушении пожара на складе боеприпасов в Жамбылской области, умер военнослужащий войсковой части 28 349 капитан Кыргызалиев Ерлан Рыскулбекулы 1983 года рождения», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что, согласно данным минобороны Казахстана, скончавшийся военный являлся начальником отделения хранения боеприпасов и начал работы по ликвидации возгорания на складе одним из первых.

При этом ранее стало известно о 15 погибших в результате пожара и последующих взрывов боеприпасов на складах воинской части в Жамбылской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября стало известно, что воинский контингент из Казахстана прибыл в Киргизию для участия в военных учениях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Рубеж-2021».