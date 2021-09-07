Джакарта, 7 сентября 2021, 12:35 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что к концу 2021 года правительство поставило цель вакцинировать 70% населения страны, сообщает Kompas.

Президент Индонезии Джоко Видодо
Президент Индонезии Джоко Видодо
(сс) Cabinet Secretary of the Republic of Indonesia

Ожидается, что эта цель будет достигнута во всех провинциях Индонезии, включая провинцию Западная Нуса-Тенггара, где в ноябре пройдет международное мероприятие World Superbike.

«Мы хотим, чтобы до конца этого года вакцинация 70% жителей была завершена», — заявил глава государства.

Президент призвал жителей ускорить процесс вакцинации, чтобы можно было немедленно остановить распространение коронавируса в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии заявил, что строительство 17 плотин в нескольких провинциях страны будет завершено в 2021 году.

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