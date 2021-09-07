Джакарта, , 12:35 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что к концу 2021 года правительство поставило цель вакцинировать 70% населения страны, сообщает Kompas.

Президент Индонезии Джоко Видодо (сс) Cabinet Secretary of the Republic of Indonesia

Ожидается, что эта цель будет достигнута во всех провинциях Индонезии, включая провинцию Западная Нуса-Тенггара, где в ноябре пройдет международное мероприятие World Superbike.

«Мы хотим, чтобы до конца этого года вакцинация 70% жителей была завершена», — заявил глава государства.

Президент призвал жителей ускорить процесс вакцинации, чтобы можно было немедленно остановить распространение коронавируса в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии заявил, что строительство 17 плотин в нескольких провинциях страны будет завершено в 2021 году.

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