Москва, 7 сентября, 2021, 12:35 — ИА Регнум. На самом деле государственный сектор в России очень мал и по своему объему уступает большинству европейских стран. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 сентября заявил кандидат политических наук Борис Кагарлицкий. Так он прокомментировал предложение руководителя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о том, что надо сокращать государственный сектор в экономике.

Из личного архива Б.Кагарлицкого Борис Кагарлицкий

«Строго говоря, государственным сектором являются только федеральные унитарные предприятия. Все остальное — это частные предприятия. Даже если у них есть акции, принадлежащие государству, — сказал Кагарлицкий. — То есть на самом деле государственный сектор в РФ очень маленький. Он по своим размерам уступает большинству европейских стран. То есть Россия — это одна из наиболее приватизированных стран. Если брать именно государственные предприятия как таковые».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Делягин призвал не верить утверждениям о том, частная собственность обязательно более эффективна, чем государственная.