Чита, 7 сентября, 2021, 12:35 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, который летом 2021 г. накрыло сразу тремя волнами паводка, пострадали 2664 жилых дома. Как сообщает 7 сентября пресс-служба правительства региона, они расположены в Балейском, Нерчинском, Чернышевском, Шилкинском, Шелопугинском и Сретенском районах. Предварительный ущерб оценивается в 4,4 миллиарда рублей.

Цитата с сайта «Чита.ру» Наводнение в Забайкалье

Также известно, что из общего количества непригодными для проживания предварительно будут признаны порядка 976 помещений и подлежащими капитальному ремонту — 1017.

Как пояснил министр строительства дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края Дмитрий Ватагин, для получения государственной поддержки в части обеспечения жильем и предоставления выплат на проведение капитального ремонта, гражданам необходимо подтвердить на это своё право.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2021 г. Забайкальский край постигли сразу три мощнейших волны паводка: 1 июня, 19 июня и 23 июля. Пострадали почти 14 тысяч человек. Им окажут единовременную материальную помощь и компенсацию за утраченное имущество.

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