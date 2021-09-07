Грозный, 7 сентября, 2021, 12:34 — ИА Регнум. В Чечне за последние почти три недели отмечается улучшение эпидситуации по COVID-19. С 20 августа число выявляемых случаев заболевания в сутки снизилось в среднем вдвое — со 170 до 82. Такие данные приводит 7 сентября федеральный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Так, по данным оперштаба, за прошедшие сутки коронавирус подтвердили у 82 жителей региона, а общее число носителей инфекции в Чечне составило 21 159 человек.

Число выздоровевших за те же сутки составило 233 пациента, а общее число сумевших справиться с болезнью достигло 19 234 человек. Не удалось спасти врачам за сутки десять жителей Чечни, общее количество смертей увеличилось до 522.