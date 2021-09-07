Лондон, 7 сентября, 2021, 12:34 — ИА Регнум. Британский гонщик «Формулы-1» Джордж Расселл, выступающий за команду «Уильямс», в 2022 году перейдёт в «Мерседес». Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба немецкой команды.

Dave Jefferys Болид Мерседес. Формула 1

Отмечается, что Расселл является членом гоночной программы «Мерседеса». В сезоне-2022 он будет выступать вместе с семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном.

В 2019 году Расселл дебютировал в «Формуле-1» в составе «Уильямса». На его счету 51 гонка, а лучшим результатом является второе место на Гран-при Бельгии в 2021 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, финский гонщик Валттери Боттас в 2022 году перейдёт из «Мерседеса» в «Альфа Ромео».