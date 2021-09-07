Москва, 7 сентября, 2021, 12:33 — ИА Регнум. Самым известным и влиятельным финансистом в мире является Уоррен Баффет, считают 11% жителей России, на втором месте — Джордж Сорос (10%), на третьем — Джон Рокфеллер (6%), приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru.

Уоррен Баффетт

Среди известных финансистов респонденты называли Билла Гейтса и Илона Маска (по 4%), Уильяма Делберта Ганна (3%), Стивена Шварцмана (2%) и династию Ротшильдов (2%).

Менее популярны такие финансисты как Герман Греф, Стив Джобс, Дональд Трамп, Генри Форд, Адам Смит, Роман Абрамович и Джефф Безос. По мнению 2%, никто не достоин звания самого влиятельного и известного финансиста мира.

Опрос проведен 7−16 июня 2021 года. Опрошены 1000 граждан РФ старше 18 лет в 308 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, лидерство в списке наиболее богатых людей мира потерял основатель Amazon Джефф Безос.

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