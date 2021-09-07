Белград, 7 сентября, 2021, 12:34 — ИА Регнум. Почта Сербии выпустит в конце сентября специальное издание почтовых марок под названием «Сербско-турецкая война: 145 лет с момента приезда русских добровольцев». Об этом говорится в сообщении Почты Сербии об итогах встречи исполняющего обязанности директора компании Зорана Джорджевича и директора Русского дома в Белграде Евгения Баранова 7 сентября.

Алексей Кившенко. Эпизод русско-турецкой войны 1877-1878 годов

В сообщении подчеркивается, что Русский дом примет участие в продвижении почтовых марок, посвященных русским добровольцам в Сербии.

Напомним, что сербско-турецкая война началась в 1876 году. Княжества Черногория и Сербия, а также сербы в Боснии и Герцеговине боролись с Османской империей за освобождение от турецкого ига. Командующим моравским корпусом сербской армии был русский генерал-лейтенант Михаил Черняев, имя которого ассоциировалось со славянским братством и единством.