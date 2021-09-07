Самара, 7 сентября, 2021, 12:33 — ИА Регнум. Мероприятия с участием более одной тысячи человек не рекомендует проводить Роспотребнадзор по Самарской области. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что вопрос возможности проведения общественных спортивных и торжественных мероприятий в регионе был рассмотрен на заседании оперативного штаба области.

«Исходя из анализа показателей, влияющих на ограничение массовых мероприятий, специалисты Роспотребнадзора рекомендуют не проводить мероприятий с участием более 1000 человек», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что при проведении разрешенных мероприятий необходимо строго соблюдать все необходимые меры безопасности, в том числе масочный режим и рекомендуемую дистанцию.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области фиксируется рост заболеваемости COVID-19 в шести возрастных группах. В регионе намерены развернуть еще более 300 инфекционных коек.