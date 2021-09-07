В Самарской области рассмотрели возможность проведения массовых мероприятий
Самара, 7 сентября, 2021, 12:33 — ИА Регнум. Мероприятия с участием более одной тысячи человек не рекомендует проводить Роспотребнадзор по Самарской области. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вырабатываем коллективный иммунитет — все новости»
Сообщается, что вопрос возможности проведения общественных спортивных и торжественных мероприятий в регионе был рассмотрен на заседании оперативного штаба области.
«Исходя из анализа показателей, влияющих на ограничение массовых мероприятий, специалисты Роспотребнадзора рекомендуют не проводить мероприятий с участием более 1000 человек», — говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что при проведении разрешенных мероприятий необходимо строго соблюдать все необходимые меры безопасности, в том числе масочный режим и рекомендуемую дистанцию.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области фиксируется рост заболеваемости COVID-19 в шести возрастных группах. В регионе намерены развернуть еще более 300 инфекционных коек.