Тюмень, 7 сентября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявлено 230 случаев заражения коронавирусом. Об этом 7 сентября сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял аналогичное число случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 7 сентября коронавирусом заразились 56 554 человека, выздоровели 49 638 человек. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф» с начала пандемии на 7 сентября в регионе скончались 1585 пациентов с COVID-19 (на 28 человек больше, чем днём ранее).