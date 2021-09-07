Кремёнки, Калужская область, 7 сентября, 2021, 12:56 — ИА Регнум. В Калужской области в городе Кремёнки Жуковского района на базе местной библиотеки состоялась церемония открытия виртуального концертного зала, который был создан в рамках реализации регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры «Цифровая культура». Об этом 7 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном министерстве культуры.

Фото министерства культуры Калужской области На церемонии открытии виртуального концертного зала в библиотеки Кремёнок

По словам заместителя министра Анастасии Абрамовой, виртуальный концертный зал внесёт новый контент, новое дыхание в работу библиотеки, повысит её статус.

«Проект привлечёт заинтересованных пользователей, будет способствовать формированию нового сообщества единомышленников и, возможно, постоянной творческой аудитории. Онлайн-трансляции обеспечивают доступ к шедеврам мировой культуры, помогают создать для зрителей атмосферу личного присутствия и сопричастности музыкальному искусству», — отметила Анастасия Абрамова.

Кремёнковская библиотека — учреждение с историей и богатыми традициями. В начале XX века библиотека располагалась в помещениях бывшей усадьбы великой просветительницы XVIII века Екатерины Дашковой. Её имение было оазисом науки и просвещения: прекрасная библиотека, редкое собрание минералов, крепостной театр, камерный оркестр. Она уделяла большое внимание просвещению крестьян, в том числе и музыкальному воспитанию. Московская государственная консерватория имени П. И.Чайковского располагается также в бывшем доме княгини Екатерины Дашковой.