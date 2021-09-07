Ереван, 7 сентября, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Правительство Армении объявило сборы для рядовых, прапорщиков и офицеров резерва. Об этом сообщает пресс-служба минобороны Армении.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия Армении

Сообщается, что сборы будут проходить в течение трёх месяцев: с 15 сентября по 15 декабря. При необходимости резервистов будут привлекать к боевым дежурствам. Сборы проводятся для улучшения навыков резервистов.

В пресс-службе подчеркнули, что призванные на сборы будут считаться проходящими военную службу и пользоваться всеми положенными льготами. На время учений за ними должны сохранить место на работе. Уклонение от сборов наказывается законом.

Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя поражение в войне, проходившей в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, заявил, что армянскую армию нужно реформировать. По его мнению мобилизационная модель якобы оказалась неэффективной и нужно переходить к профессиональной армии.