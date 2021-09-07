Подгорица, 7 сентября, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Общий объем вкладов в банках Черногории на конец июля 2021 года составил 3,83 миллиарда евро и был на 528 миллионов больше, чем за тот же месяц 2020 года. По данным Центробанка, это самая большая сумма депозитов, зафиксированных до сих пор.

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Общий объем кредитов, утвержденных в конце июля, составил 3,41 миллиарда евро, что на 235 миллионов больше, чем 12 месяцев назад. Эти данные говорят о том, что доверие граждан и экономики к банковскому сектору очень высокое, а также о том, что банки значительно увеличили кредитную активность, отмечается в сообщении Центробанка, На конец июля у коммерческих предприятий в банках было депозитов на 1,17 миллиарда, что на 207 миллионов евро больше, чем в прошлом году. Внутренние домохозяйства имели вклады и сбережения на сумму 1,3 миллиарда евро, что на 67 миллионов евро больше, чем в том же месяце прошлого года.