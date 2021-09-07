Доха, , 12:36 — REGNUM Американские власти работают над организацией новых вывозных авиарейсов из столицы Афганистана Кабула. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил 7 сентября на пресс-конференции в Катаре, которую транслирует телеканал Al Jazeera.

Энтони Блинкен (сс) U.S. Department of State

Он отметил, что США уже проделали большую работу по эвакуации из Афганистана своих граждан и афганцев, которые сотрудничали с ними. Сейчас Конгресс США, неправительственные организации и иные ведомства прилагают усилия, чтобы продолжить её.

«Сейчас мы занимаемся организацией новых чартерных рейсов для остающихся в Афганистане наших граждан», — сказал Блинкен.

Работу по эвакуации людей из Кабула он назвал комплексной и сложной, серьёзным вызовом. Требуется решить вопросы обеспечения безопасности.

Госсекретарь США добавил, что в стране по разным причинам остались около ста американцев, с каждым из них власти держат связь. Афганцев, помогавших американским властям, тоже собираются вывезти.

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