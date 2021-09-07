Ярославль, 7 сентября, 2021, 12:28 — ИА Регнум. В мэрии Ярославля отчитались о подготовке города к зимним снегопадам, дороги областного центра будут посыпать концентрированной песко-соляной смесью. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на МБУ «Горзеленхозстрой».

City-yaroslavl.ru Учения по зимней уборке Ярославля

Как рассказал на общегородском совещании директор предприятия «Горзеленхозстроя» Андрей Степанов, город закупил 24 тонны песко-соляной смеси. Причем если раньше использовали смесь с 10-ти процентным содержанием соли, то теперь переходит на применение 30-ти и даже 50ти процентной.

«Заготовлена 30ти процентная песко-соляная смесь. Мы учли ошибки прошлого года и сделали более концентрированную смесь. Также заготовили небольшое количество 50ти процентной для устранения наледи на дорогах. Также мы заготовили 15 тысяч кубометров жидкого реагента, так называемого «рассола» и 360 тонн твердого противогололедного материала. Для выполнения работ на объектах в зимний период предприятие будет использовать 111 единиц дорожной техники», — пообещал директор МБУ «Горзеленхозстрой» Андрей Степанов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM в Ярославле в августе прошли учения по отработке действий уборщиков в условиях зимних снегопадов. Оказалось, что убрать город в установленные нормативы удалось только в одном районе города.

«В ходе проведенных 20 августа учений было отработано 70% титульных территорий. Согласно навигации, время прохождения составило 8−9 часов при запланированных 7. Исключением является только Заволжский район, где были пройдены 100% титульных территорий. Проведя анализ полученной информации, нами были внесены коррективы в новые графики и уже 10 сентября мы проведем еще одни учения», — сообщил Андрей Степанов.

В свою очередь мэр Ярославля Владимир Волков попросил от подчиненных ускорить процесс закупки новой техники. А заодно градоначальник надеется, что погода не повторит прошлогодних низких температур.

«По приобретению новой техники работа ведется. Прошу не затягивать этот процесс. Технику еще нужно найти. Надеемся, что благодаря тем выводам и усилиям, которые предпринимаются, пересмотру самой системы уборки и более точечному контролю уборка будет проходить на другом уровне. Ну и надеемся, что погода не преподнесет нам сюрпризы в виде минус 30 в течение месяца. Не расслабляемся», — заявил Владимир Волков.

В «Горзеленхозстрое» также обещают взять на работу дополнительный персонал, а сам зимний график уборки Ярославле вести по 33 маршрутам.