Улан-Удэ, 7 сентября, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Гидрологическая обстановка в Бурятии стабилизируется, за минувшие сутки уровень воды в реке Селенга снизился на 8 см. В результате от воды освободились 14 домов и 16 приусадебных участков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

03.mchs.gov.ru Наводнение в Бурятии

При этом остаются подтопленными 50 домов и более 1 тыс. участков. В пункте временного размещения находятся два человека.

В зонах подтопления работают комиссии по оценке ущерба. В ликвидации последствий наводнения принимают участие 189 человек, задействовано 63 единицы техники.

«Оказывается, адресная помощь населению — обеспечение продуктами первой необходимости (вода, хлеб), расчистка придомовых территорий. Активную помощь спасателям оказывают и волонтеры», — отметили в управлении.