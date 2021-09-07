Белгород, 7 сентября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. В Белгородской области 7 сентября подтверждено 146 случаев заражения коронавирусом, что на два больше, чем выявлено сутками ранее. Общее количество заболевших COVID-19 превысило 50 тысяч, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в Белгородской области зарегистрировано 50 106 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 44 253 человека, в том числе 145 выписаны за минувшие сутки. От осложнений скончались 1 038 пациентов, из них пять летальных исходов отмечены за сутки.

В стационары госпитализированы 1 667 человек, лечатся амбулаторно 3 148 жителей, на самоизоляции находятся 13 011 белгородцев.