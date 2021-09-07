Загреб, 7 сентября, 2021, 12:26 — ИА Регнум. Американская компания электронной коммерции Amazon объявила о создании 55 000 новых рабочих мест по всему миру в сферах административной деятельности, робототехники, исследований и инженерии.

Mike Mozart Amazon

Около 40 000 рабочих мест будет создано в США, 2 500 — в Великобритании, а остальные в основном в Индии, Германии и Японии.

Как сообщает хорватское издание Jutarnji list, после двух лет подготовки Amazon официально открывает офис в Загребе. Для начала он ищет 15 сотрудников, и ожидается, что окончательное число может вырасти до 50.

Среди 15 объявленых в Загребе Amazon ищет не разработчиков или специалистов по электронной коммерции, а целую серию экспертов, которые будут заниматься проектированием и обслуживанием облачной инфраструктуры, которую компания хочет укрепить в Хорватии.

Два года назад компания Amazon через свою дочернюю компанию A100 Row Inc. открыла в Хорватии компанию Amazon Data Services Zagreb d.o.o. В феврале он арендовал серверы и подключил Загреб напрямую к своей облачной инфраструктуре.