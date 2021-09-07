Санкт-Петербург, 7 сентября, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Вратарь немецкого футбольного клуба «Байера» Андрей Лунёв назвал причины, по которым принял решение не продлевать контракт с «Зенитом». Об этом 7 сентября сообщает Sport24.

Fc-zenit.ru Андрей Лунёв

«В первую очередь — желание прогрессировать и расти. Во вторую очередь — из-за отношения со стороны клуба. Во время переговоров было не очень профессиональное отношение со стороны «Зенита». И не очень корректное», — сказал Лунёв.

Он добавил, что в определённый момент вокруг него появился негативный фон, после которого он твёрдо решил, что не хочет оставаться в «Зените».

Напомним, Лунёв выступал за «Зенит» с 2017 года. Летом 2021 года у него истёк срок контракта с «Зенитом», после чего он стал игроком «Байера». Позже «Зенит» предлагал ему вернуться, но тот отказался.