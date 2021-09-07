Чита, 7 сентября, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Порядка 62 тысяч детей начальных классов школ Забайкальского края с 1 сентября обеспечены бесплатным горячим питанием. На эти цели в 2021 году краю выделено 912 миллионов рублей, сообщила министр образования и науки края Наталья Бянкина. Её слова 7 сентября цитирует пресс-служба правительства региона.

В столовой

Отмечается также, в 2021 году было выделено 60 миллионов рублей на создание условий по организации бесплатного горячего питания обучающихся в 72 школах региона.

«В 2022—2023 годах будет дополнительно предусмотрено по 60 миллионов рублей ежегодно на проведение ремонта пищеблоков и приобретение технологического оборудования», — отметила Наталья Бянкина.

Как сообщало ИА REGNUM, инициатива обеспечения бесплатным школьным питанием учащихся младших классов принадлежит президенту России Владимиру Путину. Ранее отмечалось, что 2021 году на организацию бесплатного горячего питания почти 63 тысяч школьников начальных классов Забайкалья потратят порядка 903 миллиона рублей.

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