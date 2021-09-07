Карпач, Польша, 7 сентября, 2021, 12:23 — ИА Регнум. 7 сентября в городке Карпач, что на юге Польши, стартовал ежегодный XXX Экономический форум. В этом году мероприятие проходит под лозунгом «Европа в поисках лидерства». Об этом сообщает Polskie Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

В рамках XXX Экономического форума, называемого «польским Давосом», запланировано почти 200 панельных дискуссий, встреч, лекций. Для участия в мероприятии в Карпач съехались около 3 тысяч гостей из Польши и других стран: политики, экономисты, эксперты, руководители ведущих компаний, журналисты.

Тематический диапазон форума охватывает обсуждение нынешней ситуации и перспектив бизнеса, климата, здравоохранения, безопасности, средств массовой информации и коммуникаций, а также борьбы с пандемией SARS-CoV-2. На открытии Форума будет представлен доклад на тему социальных и экономическим последствий пандемии коронавируса.

Мероприятие будет длиться до 9 сентября. В конце будут вручены награды Карпачского Экономического форума деятелям в области бизнеса, финансов, политики и гражданского общества.