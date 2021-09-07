Екатеринбург, 7 сентября, 2021, 12:36 — ИА Регнум. Тушившие леса работники Уральской авиабазы и лесничеств получат премии по 50 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте информполитики Свердловской области.

Алексей Колчин ИА REGNUM Лесной пожар около озера Глухое

Деньги выделят из резервного фонда регионального правительства. Премии на общую сумму 126,6 млн рублей получат почти 1700 человек. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Евгений Куйвашев.

По словам главы региона, на сегодняшний день все природные пожары в регионе локализованы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области потушили крупный природный пожар у озера Глухое.

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