Владикавказ, 7 сентября, 2021, 12:21 — ИА Регнум. В Северной Осетии за последние сутки скончались от осложнений после заражения коронавирусом 11 человек. Общее число случаев летального исхода от COVID-19 увеличилось до 571, сообщили 7 сентября в региональном министерстве здравоохранения.

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За последние сутки в республике были подтверждены тесты на коронавирус еще у 70 жителей. Общее число носителей опасной инфекции выросло до 21 435 человек. За те же сутки выписаны 46 человек. Число выздоровевших увеличилось до 20 493 человек.

В настоящее время в ковидных госпиталях проходят лечение 715 пациентов. Из них в тяжелом состоянии находятся 83 человека. Лечением пациентов с COVID-19 занимаются семь медучреждений региона.