Киев, , 12:21 — REGNUM Для того, чтобы Украина якобы могла победить Россию, ей будет недостаточно зенитно-ракетных комплексов Javelin производства США. Об этом 7 сентября заявил депутат Верховной рады Сергей Рахманин в эфире телеканала ICTV.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как считает украинский депутат, на данный момент армии страны, по его мнению, нужно усиление в четырех областях: ВВС, ВМС, противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной защиты (РЭБ).

«Война, тем более с Россией, не выигрывается «Джавелинами»», — уточнил он.

При этом Рахманин добавил, что в случае, если США предоставят Киеву американские боевые самолеты, на Украине это будет воспринято в качестве намека на возможность более углубленного сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя парламентской фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук заявила, что отставки в правительстве Украины возможны в трех министерствах.