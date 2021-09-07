Тере-Хольский район, Тыва, 7 сентября, 2021, 12:19 — ИА Регнум. Власти Тувы направили 120 млн рублей на капитальный ремонт проблемных социальных объектов в районах. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, деньги выделены из 1,5 млрд федеральных средств, поступивших в регион в июле.

Правительство Тувы Капремонт социальных объектов в районах Тувы

Список проблемных объектов был составлен по итогам поездок врио главы республики Владислава Ховалыга в муниципалитеты и по наказам местных жителей. Объезды, как отмечается, он завершил на минувшей неделе.

В частности, завершается ремонт в детсадах Тере-Хольского и Каа-Хемского районов, идут работы в зданиях школ сёл Ак-Дуруг и Чаа-Холь. Завершить ремонт планируется до конца сентября и октября соответственно.

«Для свежеотремонтированных зданий будут приобретены новая мебель, оборудование для столовых, произведено укомплектование кабинетов химии и физики, цифровые лаборатории», — отметили в правительстве.