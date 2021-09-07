Омск, 7 сентября, 2021, 12:18 — ИА Регнум. В Омске прокуратура Центрального округа проводит проверку появившейся в интернете информации о незаконном сборе денег с родителей в образовательном учреждении. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 сентября в прокуратуре Омской области.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Школьники

По данным ведомства, информация о поборах в школе «на обеспечение образовательного процесса» появилась в соцсетях и СМИ.

Прокуратура проверит эти сведения. В случае их подтверждения будет дана оценка деятельности должностных лиц образовательного учреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чечне стартовала работа по выявлению случаев поборов в школах.

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