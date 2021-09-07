Москва, 7 сентября, 2021, 12:20 — ИА Регнум. Туристический сезон 2021 года в России удался. Об этом 7 сентября заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Russkiydom.su Туризм

Представитель туриндустрии отметила, что сезон отдыха в России еще не закончился. Продлится он до конца сентября, поэтому все оценки носят предварительный характер.

«И располагая данными цифрами мы можем сказать, что сезон удался. Особенно, если его сравнивать с 2020 годом. А на некоторых направлениях даже сравнивая с 2019 годом можно сказать, что сезон успешный», — сказала Ломидзе.