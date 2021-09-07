Уфа, 7 сентября, 2021, 12:20 — ИА Регнум. 102-летняя женщина справилась с COVID-19 в Башкирии. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Сообщается, что пациентке одной из больниц Уфы, которая смогла справиться с этой инфекцией, сейчас 102 года.

В инфекционный госпиталь Демского района с диагнозом COVID-19 она была доставлена с температурой 38,4 °С. Женщина тяжело дышала. Врачи выявили повреждение легких на 32%. Но женщина, инвалид второй группы, которая пережила войну, не сдалась болезни.

«Она — человек века. Женщине максимально быстро провели все диагностические мероприятия, подобрали ей адекватную медикаментозную и кислородную терапию. Она пролечилась неделю и ни разу не была в реанимации. Накануне ее выписали с выздоровлением», — сообщил главный врач медучреждения Фаниль Шамигулов.

Отмечается, что люди старшего поколения относятся к группе риска. Они чаще всего переносят COVID-19 с осложнениями.