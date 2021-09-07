Свердловский омбудсмен оценила прямую линию губернатора
Екатеринбург, 7 сентября, 2021, 12:16 — ИА Регнум. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев уделил в ходе прошедшей 6 сентября прямой линии особое внимание широкому спектру проблем, волнующих простых граждан. Об этом заявила региональный Уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова.
Она отметила, что на линии были затронуты и большие инфраструктурные проекты. Также много внимания было уделено конкретным наболевшим вопросам от жителей региона. Также Мерзлякова полагает, что подобный формат диалога главы региона с жителями необходимо сохранить.
«Мне кажется, надо сохранить и подобный открытый формат диалога, и выезды ТВ-бригад за много километров, чтобы люди могли даже из самых дальних уголков области могли показать и рассказать, что происходит», — считает омбудсмен.
Как сообщало ИА REGNUM, прямая линия прошла 6 сентября. Губернатору было адресовано почти 12 тыс. вопросов.