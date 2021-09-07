Екатеринбург, 7 сентября, 2021, 12:16 — ИА Регнум. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев уделил в ходе прошедшей 6 сентября прямой линии особое внимание широкому спектру проблем, волнующих простых граждан. Об этом заявила региональный Уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова.

Цитата из видео на YouTube(vsalde.ru) Омбудсмен Татьяна Мерзлякова

Она отметила, что на линии были затронуты и большие инфраструктурные проекты. Также много внимания было уделено конкретным наболевшим вопросам от жителей региона. Также Мерзлякова полагает, что подобный формат диалога главы региона с жителями необходимо сохранить.

«Мне кажется, надо сохранить и подобный открытый формат диалога, и выезды ТВ-бригад за много километров, чтобы люди могли даже из самых дальних уголков области могли показать и рассказать, что происходит», — считает омбудсмен.

Как сообщало ИА REGNUM, прямая линия прошла 6 сентября. Губернатору было адресовано почти 12 тыс. вопросов.