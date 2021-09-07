Майкоп, 7 сентября, 2021, 12:15 — ИА Регнум. В Республике Адыгея завершена масштабная реконструкция дороги от станицы Даховской к плато Лагонаки, необходимая Адыгее для развития туристической отрасли, завершена. Об этом заявил глава республики, секретарь местного отделения ВПП «Единая Россия» Мурат Кумпилов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона 7 сентября.

Фото Алексея Гусева Дорога к плато Лагонаки

«Реконструкция дороги Даховская — Лагонаки завершена! Здесь заменено дорожное полотно, установлены барьерные ограждения, обустроены смотровые площадки, противоаварийные съезды, также трасса защищена от оползней. Работы были проведены в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Адыгея», — сказал Мурат Кумпилов.

Объект сдали раньше срока — работы по реконструкции дороги Даховская — Лагонаки в Майкопском районе Адыгеи протяженностью 11,1 км, которая ведёт к основным природным достопримечательностям региона, планировалось закончить в конце 2021 года.

Глава Адыгеи также сообщил, что ранее была отремонтирована дорога, ведущая к Гузериплю. Кроме того, продолжаются работы по строительству автодороги из Гузерипля к плато Лагонаки, которая закольцует две горные трассы.

«Все это значительно повысит комфорт и безопасность жителей и гостей нашего региона, направляющихся в горную часть Адыгеи», — подчеркнул Кумпилов.

Стоимость реконструкции составила почти 475 млн рублей. Дорога переведена в третью категорию: расчетная скорость движения по ней составляет 50 км/ч, она имеет две полосы движения шириной 3,5 м каждая, сообщили в региональном Министерстве строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства.

Отметим, что, помимо дороги Даховская — плато Лагонаки в республике реализуется еще несколько крупных дорожных проектов. В их числе строительство трассы в обход Майкопа, что позволит разгрузить город от транзитного транспорта, повысит инвестиционную привлекательность Майкопа, улучшит экологию республиканской столицы.