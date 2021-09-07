Ереван, 7 сентября, 2021, 12:13 — ИА Регнум. Президент Республики Арцах (Нагорный Карабах) Араик Арутюнян провёл в Ереване встречу с сопредседателем Минской группы ОБСЕ Игорем Ховаевым. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Карабах

Сообщается, что Арутюнян пожелал Ховаеву успехов на новом посту. Он также подчеркнул, что Степанакерт выступает за продолжение переговоров в рамках Минской группы.

По данным пресс-службы, участники встречи обсудили вопросы, касающиеся урегулирования конфликта в регионе. Они также отметили важность того, чтобы посредники в переговорах посещали регион.

«Президент Арутюнян отметил особую важность российской миротворческой миссии в регионе», — говорится в сообщении пресс-службы.

Стоит отметить, что Ховаев был назначен сопредседателем Минской Группы ОБСЕ в июле 2021 года. В ходе знакомства с регионом он ранее встретился в Ереване с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и министром иностранных дел Араратом Мирзояном.