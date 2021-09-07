Саратов, 7 сентября, 2021, 12:13 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки зарегистрировали 17 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Всего от COVID-19 умерли по состоянию на 7 сентября 2455 человек.

Госпиталь

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вырабатываем коллективный иммунитет — все новости»

По информации облминздрава, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались за минувший день трое мужчин и 14 женщин в возрасте от 42 до 95 лет.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по состоянию на 7 сентября выявили 82 507 случаев инфицирования коронавирусом. Выздоровели за все время 76 220 человек.

Читайте также: В Саратовской области выявили ещё 238 случаев заражения коронавирусом