Москва, 7 сентября, 2021, 12:12 — ИА Регнум. Полузащитник «Барселоны» Алекс Кольядо Лопес может перейти в московский ЦСКА. Об этом 7 сентября сообщает Transfermarkt.

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Отмечается, что ЦСКА заинтересован в услугах 22-летнего воспитанника «Барселоны» и рассматривает его в качестве одного из главных трансферных приоритетов. Рыночная стоимость футболиста оценивается в €5 млн.

Ранее сообщалось, что ЦСКА хотел бесплатно арендовать полузащитника «Милана» Самуэля Кастильехо без права выкупа, но переговоры зашли в тупик.