Балтимор, США, , 12:11 — REGNUM Для прохождения обучения управлению и эксплуатации катерами береговой охраны типа Island в город Балтимор (штат Мэриленд, США) прибыли украинские моряки. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба министерства обороны Украины.

Катер береговой охраны типа Islands Noticiaaldia.com

«Очередной экипаж, который готовится для службы на патрульном катере типа Island, прибыл в город Балтимор, штат Мэриленд, США для прохождения обучения по управлению и эксплуатации катера», — говорится в сообщении.

Также указывается, что моряки с Украины будут проходить обучение непосредственно на патрульном катере, где завершаются ремонтно-восстановительные работы и проходит их плановая подготовка и техническое обслуживание для передачи украинским ВМС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после операции по эвакуации людей из Афганистана украинской военной разведке «аплодирует весь мир».