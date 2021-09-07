Сеул, 7 сентября, 2021, 12:10 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 741 052 человека. Об этом 7 сентября сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По состоянию на 00:00 7 сентября в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 30 747 214 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 59,9%.

Отмечается, что прививку препаратом Pfizer в стране сделали 15 952 326 человек, препаратом AstraZeneca — 11 082 493 человека, препаратом Janssen — 1 278 030 человек, Moderna — 2 444 365 человек.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 632 986 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 18 385 936 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 1597 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 263 374.

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