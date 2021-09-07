Краснодар, 7 сентября, 2021, 12:09 — ИА Регнум. В Краснодарском крае подтверждено 240 новых случаев заражения коронавирусом, в числе инфицированных 21 ребёнок, об этом сообщили 7 сентября в региональном оперативном штабе. Сутками ранее сообщалось о 241 новом носителе инфекции.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«В Сочи диагноз подтвержден у 48 пациентов, в Краснодаре — у 36. В Кореновском районе заболели 18 человек, в Кавказском — 16, в Мостовском — 14. По 12 заразившихся в Армавире и Апшеронском районе. В Курганинском районе выявлено 10 новых пациентов, в Анапе — девять, Новороссийске — восемь», — сообщили в оперштабе.

Всего за период пандемии положительные результаты на коронавирус получили 68 669 человек, в том числе 4400 детей, выздоровели 49 829 пациентов. Жертвами инфекции на Кубани стали 5 465 человек. На 7 сентября в больницах региона лечатся 3 354 пациента с коронавирусом, 88 находятся в тяжёлом состоянии на ИВЛ, ещё шесть человек на ЭКМО. Дома лечится 10 021 пациент.