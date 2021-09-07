Кабул, , 12:09 — REGNUM Пост председателя нового правительства Афганистана, власть в котором захватили боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), может занять мулла Мохаммад Хасан Ахунд. Об этом сообщает телекомпания NDTV.

Флаг Афганистана Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Телеканал отмечает, что в пользу его кандидатуры говорят некоторые факты. Так, мулла Мохаммад Хасан Ахунд в настоящее время является главой влиятельного органа талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — Шуры (совета руководства движения), которую он возглавляет в течение 20 лет.

Кроме того, он был министром в правительстве талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане до начала войны в 2001 году. Также он является выходцем из Кандагара — «колыбели» талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и был одним из лидеров вооружённого движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Также отмечается, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытается найти компромиссного кандидата на фоне разногласий по поводу назначения лидера страны и мулла Ахунд подходит для этой цели.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа радикальные исламисты «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили власть в Афганистане. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готовы уже в ближайшее время объявить состав нового правительства страны.