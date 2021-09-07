Владикавказ, 7 сентября, 2021, 12:08 — ИА Регнум. Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло привился от коронавируса. Он сообщил, что ранее уже переболел COVID-19 и сделал прививку после консультации с врачами. По словам Меняйло он для вакцинации выбрал однокомпонентную вакцину «Спутник лайт».

Mil.ru Вакцинация

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«Пройдя дополнительные медицинские исследования и посоветовавшись с докторами, решил вакцинироваться. Не хочу рисковать своим здоровьем, здоровьем близких и коллег», — написал Меняйло на своей странице в Facebook.

По его словам, он переболел COVID-19 полгода назад и после этого у него была на какой-то период защита от повторного заражения благодаря антителам. Теперь он решил усилить уровень защиты с помощью прививки.

К настоящему времени в Северной Осетии прививку рот коронавируса уже сделали свыше 132 тыс. человек.