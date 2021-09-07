Подгорица, 7 сентября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. В первые три дня нового учебного года, с 1 по 3 сентября, в Черногории коронавирус был подтвержден у 204 учеников и 50 учителей в начальных и средних школах.

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В начальных школах зарегистрировано 143 инфицированных учащихся, а в средних — 79. В самоизоляции находятся 449 учащихся начальных школ и 95 учащихся средних школ.

Пока власти не говорят о возвращении на дистанционную модель обучения, однако, 10 сентября страну ждут новые меры против эпидемии.