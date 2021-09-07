Москва, 7 сентября, 2021, 12:45 — ИА Регнум. В Москве за сутки выявили 1 187 новых заболевших коронавирусом, 495 человек госпитализировали. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 7 сентября сообщили в оперштабе Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Пандемия

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Отметим, что число ежедневно выявляемых новых случаев COVID-19 в Москве медленно, но снижается.

На текущий момент на ИВЛ находятся 262 пациента. Полностью выздоровел 1 441 пациент. Общее количество вылечившихся увеличилось до 1 457 119 человек.

Кроме того, за минувшие сутки в Москве скончались 45 пациентов с коронавирусом.

В целом по России за минувшие сутки было выявлено 17 425 новых случаев заражения коронавирусом.