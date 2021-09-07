Тюмень, 7 сентября, 2021, 12:06 — ИА Регнум. В Тюмень запах гари принёс ветер из Курганской, Челябинской и Свердловской областей, где действуют природные пожары. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

34.mchs.gov.ru Лесной пожар

По данным диспетчерского пункта «Тюменской авиабазы» в регионе количество действующих лесных пожаров на утро 7 сентября действовало 14 лесных пожаров и два ландшафтных.

Лесопожарные формирования продолжают работу по их ликвидации.