Москва, , 12:14 — REGNUM Распоряжение о выделении 2 млрд рублей на борьбу с распространением коронавируса и других опасных инфекций подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом сообщает 7 сентября пресс-служба правительства.

В лаборатории Admobninsk.ru

Средства пойдут в том числе на создание ПЦР-центров в таких городах, как Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Самара, Омск. На это предполагается направить 223 млн рублей.

Предусмотрено также создание комплекса из четырех лабораторий. Они займутся разработками в области инфекционной диагностики, биохимии, определения и мониторинга патогенов. Среди других мероприятий — изучение изменчивости возбудителей коронавируса и других новых инфекций, усиление санитарного контроля на границе, дополнительно оснащение аппаратурой центров эпидемиологии и гигиены.

Средства будут выделены из резервного фонда правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что работа над проектом «Санитарный щит» уже идёт.

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